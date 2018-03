Ørbæk Revy spillede for en udsolgt sal lørdag aften, men familie og venner fik en forsmag ved generalprøven lørdag eftermiddag, hvor publikum kunne konstatere, at ingen bliver sparet, når Ørbæks revyhold folder sig ud.

Ørbæk: Ejnar og Aage var - selvfølgelig - med. Det driftige entreprenørpar er en fast del af Ørbæk Revy og kom i år direkte fra Puttgarden, hvor de har lagt billet ind på at bygge Femern-forbindelsen.

Deres snusfornuft og virketrang siger måske noget om ørbækborgernes tilgang til tilværelsen, men karaktererne er opdigtede, hvorimod andre af revyens numre tager udgangspunkt i virkeligheden, hvor absurd den end kan forekomme.

Og ingen blev sparet. Kritisk, men ikke uden kærlighed, blev både lokalpolitikere, kirken, medierne, erhvervsdrivende, moralister, museumsfolk, kulturlivet, #metoo-bevægelsen, mænd og kvinder generelt og forholdet imellem dem taget under behandling. Ikke engang afdøde Ikea-skaber Ingvar Kamprad undslap et dyp i revyens satirebad.

Møbelgiganten benyttede ifølge Ørbæk Revy Kamprads bortgang til at lancere saml selv-kisten, og så kom det i øvrigt frem, at Kamprad var gået bort under forsøget på at samle en Ikea-hospitalsseng, "Gunnar" hed modellen.

Skulle borgmester Muhs have troet, at han slap nådigt, fordi han er Ørbæk-dreng, tog han fejl. Publikum lærte blandt andet, at Kulturfærgen M/F Broen havde mistet kursen og var gået ned med mand og Muhs, men ikke længere ned, end at Muhs sidst i revyen lod kunne erklære.

- Alle er enige om, at jeg er førstemand, sagde han og lod sig hylde af byrådets knælende medlemmer.

- Det er næsten alt for meget, lød det fra borgmesteren, som dog hurtigt tilføjede: - Nej, det er det ikke!

Efter generalprøven konstaterede revyveteran Poul Bæk med tilfredshed, at det var gået supergodt.

- Der var småfejl, men det skal der være. Publikums reaktion giver lige de sidste 10-15 procent, lød det fra Poul Bæk.

Ørbæk Revy spillede en enkelt aften og pillede scenen end samme aften, for den følgende morgen skulle der være håndbold i Ørbækhallen klokken 9.