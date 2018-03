Klokken to natten til søndag fik Fyns Politi anmeldelse om et indbrud i Røgericaféen i Faaborg. En forbipasserende kontaktede politiet, da vedkommende så, at en rude var blevet knust og at døren stod åben. Kasseapparatet var blevet stjålet, men det er uvist, om der var nogen kontanter i den, oplyser Anders Furbo, vagtchef ved Fyns Politi.