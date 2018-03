Nyborg: En bilist blev klokken 03.01 natten til søndag rutinemæssigt standset af Fyns Politi på Vestergade i Nyborg. Føreren - en 21-årig mand - blev sigtet for at køre bil under påvirkning af euforiserende stoffer og for at være i besiddelse mindre mængde amfetamin. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo.