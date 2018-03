Flemming Jensby er stoppet som formand i Assens FC. Ny formand er i stedet Lars Peder Larsen, som står over for flere udfordringer at tage sig af. Selv er Flemming Jensby ærgerlig over, at Den Blå Boldpark endte med ikke at blive til noget.

- For seks år siden havde jeg to drenge, der spillede fodbold i Assens FC. Nogle syntes dengang, jeg skulle hjælpe i to år (som formand, red .), og så blev det til seks år. Nu synes jeg, tiden var kommet til, at der var andre, der skulle bidrage, begrunder Flemming Jensby sit egenvalgte exit af bestyrelsen.

Klubbens ønske er en kunstgræsbane, siger han. Det er bl.a. fonde, men også kommunen, der skal være med til at betale for den.

- Da jeg var ung, tog vi til træning hver gang. I dag gør man det måske ikke så tit. Det er ligesom, når det passer ind. Det giver store udfordringer for trænerne at stå med måske et halvt hold til træning, tilføjer Lars Peder Larsen.

- Jeg synes, jeg kan bidrage med, vi har nogle store udfordringer, vi skal løse. Det er at holde på de unge mennesker og få dem til at dyrke fodbold. Der er for mange ting på hylderne for de unge mennesker i dag. Vi oplever, folk falder fra. De prøver det, og så falder de fra igen, fordi der er så mange andre tilbud, svarer den nye formand.

Selv om Flemming Jensby nu er ude, kan han ikke lade være med at komme med en lille stikpille til Assens Kommune. Han er drønærgerlig over, Den Blå Boldpark strandede, fordi kommunen i den sidste ende ikke evnede at se storheden i projektet og ikke ønskede at bidrage med de ca. 12 mio. kr. at komme i mål for.

- Jeg er forundret og ærgerlig over, byrådet ikke kunne se fremtidsperspektiverne i boldparken. Jeg er ærgerlig over, man ikke havde modet og viljen til prioritering. Det ville have ligget lige midt i Danmark, fortæller Flemming Jensby.

Boldparken skulle have bestået af et fodboldanlæg med kunstgræs, tennisbaner og 16 forskellige typer af multibaner. Den var ikke kun for fodbold og Assens FC, men til gavn og glæde for alle og derfor unik. Og så er Flemming Jensby ærgerlig over, at kommunen lagde op til at ville noget og så ikke turde trække af på det. Med den indstilling mener han ikke, man kan flytte sig i nye retninger.

- Det bliver en kedelig kamp, hvis man kun spiller bolden ud over sidelinjen, nævner han.

- Man kunne spare 33 procent bare ved at sige ja i stedet for nej, siger Jensby lakonisk.