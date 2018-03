Debat: Man begår justitsmord på den gamle færge

Lokaldebat

Af Elo Aagaard, Østre Havnevej 20, Bogense.

Lokaldebat: Det ser ud til man i Nyborg er ved at begå et justitsmord på den gamle færge. I andre byer ofrer man mange penge på at have gamle skibe at vise frem.

I tresserne ofrede man millioner af kroner på at redde nogle mildest talt fuldstændig ødelagte stumper af nogle vikingeskibe op fra Roskilde Fjord. I Ebeltoft bruger man mange penge på at vedligeholde og fremvise fregatten Jylland, som blev reddet fra totalt forfald.

I Nyborg vil man ikke huse en færge, som i den grad er en del af byens historie. Hundreder af år, måske tusinder som færgested. Det foregår under devisen: Den skal da blev bevares, men vi vil ikke have den lige her hos os - ligesom med vindmøller, atomaffald, bygninger som huser flygtninge eller andre afvigere fra normale mennesker.

Man kan foreslå, at færgen trækkes ud på dybt vand og sænkes der; bagefter "finder" man den så på havets bund, undres og begejstres, og så bruger man millioner på at redde den for eftertiden som et fortidsminde på linje med vikingeskibene og fregatten Jylland.