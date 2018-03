Tommerup St.: 960.000 kroner.

Det er beløbet, som Fyrtårn Tommerup ønsker som et ekstraordinært, særligt tilskud af Assens Kommune til optagelse af lån til energiinvesteringer i hallen.

Årsagen er, Fyrtårn Tommerup er presset. Hallen har så at sige "for stor" succes i forhold til, hvad størrelsen af det kommunale driftstilskud er på. Fyrtårn Tommerup skal levere såkaldte 2600 foreningstimer pr. år efter en aftale fra 2012, men leverer 3748 timer. "Trykket" er ved at være for stort i forhold til vedligehold og renovering, skriver Fyrtårn Tommerup i deres tilskudsansøgning. Efterspørgselen på administration og teknisk personale, som øgede foreningsbookinger er årsag til, tynger derfor også budgetterne.

Fyrtårn Tommerup I 2007 vedtog byrådet en halstrategi for kommunens idrætshaller. De blev inddelt i kategorierne fyrtårne, fakler og lys. Som følge heraf blev Tommeruphallerne i 2012-2013 udvidet for 42 mio. kr. og omdøbt til Fyrtårn Tommerup. Den oprindelige svømmehal og idrætshal blev udvidet med en multihal, et idrætstorv og en multisal. Biblioteket flyttede også ind.Ved udvidelsen betalte kommunen 15 mio. kr. for hallen plus 7,5 mio. kr. for biblioteket, mens hallerne selv tilvejebragte 15 mio. kr. Lokale- og Anlægsfonden gav 4,5 mio. kr.



Centeret er drevet af Fyrtårn Tommerup Fonden.

Fyrtårn Tommerup har ikke pengene til enegeriinvesteringer selv. Men ser det som en driftsmæssig gevinst på den længere bane. Det fortæller formand for hallen, John Skælbæk.

- Hvis man kan lave en besparelse, bare 100.000 kroner eller 150.000 kroner om året, som vi rent faktisk snakker om ved at optimere, er det logik i vores verden, siger John Skælbæk.

Kalkulen er derfor klar for John Skelbæk: Hvis Fyrtårn Tommerup får muligheden for at optage et lån med hjælp fra kommunen, så investeres pengene i energiforbedringer, som gør, at Fyrtårnet selv kan tjene pengene årligt ved at hente det hjem energimæssigt.

- Vi investerer for at tjene penge, forklarer John Skelbæk det.