Bogense: Nu er det lige før, det sker: Mandag den 19. marts er der stiftende generalforsamling i den selvejende institution Bogense Hallerne. Det betyder et punktum for Nordfyns Kommune som driftsherre af idrætshaller.

Siden sidste efterår har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de klubber og foreninger, der bruger hallerne, knoklet for at få formaliteterne på plads.

Som selvejende bliver det de foreninger, hvis medlemmer bruger hallerne, der kommer til at stå for driften.

Og det er der fordele ved, har et af medlemmerne i arbejdsgruppen, Jørgen Møller fra Bogense Håndbold Klub tidligere sagt til avisen.

- Som selvejende er der mulighed for at søge penge fra fonde og at finde samarbejdspartnere. Det giver en større frihed og et større ejerskab blandt brugerne, sagde han.I forbindelse med overtagelsen af hallerne på Kristianslundsvej får den selvejende institution de godt seks millioner kroner til renovering, der var afsat på det kommunale budget til formålet.Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Mette Landtved-Holm (V) ser en lys fremtid for Bogense Hallerne med den nye status.- Der er grobund for en helt anden drivkraft i selvstændige haller, hvor indflydelsen er direkte og organisationen nærværende, siger hun i en pressemeddelelse fra Nordfyns Kommune.