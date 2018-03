Folkeklubbens koncert i Odeon var som nat og dag. Mens første sæt var famlende, fejlfyldt og fladt var andet sæt medrivende, energisk og i flere sange grænsende til det magiske.

Hvis nogen havde sagt i 2011, at Folkeklubben syv år senere ville optræde i landets største musikhuse, ville man tro, det var en af misbrugerne på Mændenes Hjem i København, hvor trioen gav en af dens første koncerter, som havde udtalt sig i en rus. Men i disse uger sker det. Folkeklubben er på akustisk turné i hele landet, og lørdag aften er det forsanger Kjartan Arngrims fødeby Odense, som er målet. At optræde i Odeon er en stor mundfuld for de fleste bands, og der er heller ikke solgt flere end halvdelen af de 1700 pladser. Men det mærker man heldigvis ikke som gæst, da de øverste balkoner helt forståeligt er lukket af. Men Odeon kan være en skræmmende størrelse, og måske er det synet ud over salen, som tager pusten fra bandet i store dele af første sæt. Efter en yderst lovende sanselig intro med flygel og lyden af rindende vand, går det galt med åbningsnummeret "Til Elisabeth" fra albummet "Danmarksfilm". Kjartan Arngrim har tydeligvis ikke rystet sin nylige influenza af stemmebåndet og halter sig gennem nummeret, der spilles i et akavet tempo, som får det til at minde om et bedaget revynummer. Det kan ikke have været formålet med det akustiske setup. "Byens kro" fra albummet "Nye tider" er også en tand for slæbende til min smag, lige som en sang om en generation af vikarer, løsarbejdere og projektansatte heller ikke bider sig fast. Hvis Kim Larsen fra sin bopæl 100 meter fra Odeon kan høre sangen "Hvis jeg ku", må han trække på smilebåndene. For både tekst og melodi er rendyrket Kim Larsen & Bellami. Det faktum må under alle omstændigheder more Kim Larsens sønner Hjalmer og Lui, som er blandt publikum.

Ligner Hitlerjugend

Den akustiske tilgang giver bedre mening, efterhånden som der luges ud i fejlene. Xylofon, klokkespil og congas-trommer puster nye nuancer og liv i de kendte melodier. Den cubanske lejesvend, percussionisten Johan Ramon, er igen en fornøjelse på scenen, fordi hans bidrag er så anderledes og opsigtsvækkende. Man får også meget for pengene i "For pengene", hvor den anden lejesvend Nikolaj Busk giver et dramatisk, jazzet mellemspil, som skaber netop den nerve og energi flere af sangene i første sæt mangler. Kjartan Arngrim både taler og synger sig også varm undervejs. Og vanen tro er han leveringsdygtig i oneliners i særklasse. - Vi har aldrig haft så pænt tøj på som i aften. Vi ligner en blanding af et konfirmationshold og Hitlerjugend, konstaterer han tørt, inden publikum - heldigvis - skraldgriner.

Tjekkede trommer

Hele arsenalet af instrumenter på scenen kommer i brug. Trombonen og flygelhornet pudses af til Johannes V. Jensen-hyldesten "Poetens sidste tog". Den himmerlandske forfatter ville fryde sig over lyrikken, men nok få tonerne galt i halsen, da Rasmus Jusjong og Nikolaj Busk ikke helt får gudernes hjælp som anmodet. Selv i Sanderum-garden ville det blive påtalt. Bedre går det med Rasmus Dall på slideguitar. Han giver sangen et svævende, drømmende skær som vækker minder om den særlige guitarlyd på nogle af CV Jørgensens mesterlige plader. Inden pausen går de tre medlemmer HELT akustisk forrest på scenen. To guitarer og en enkelt tromme er tilbage til udgangspunktet. Og heldigvis er publikum så stille, at man kan høre hvert et strejf på strengene og hver et slag på trommen. Det er især Rasmus Jusjong, som imponerer. For mens det kan være svært at spille godt på et trommesæt, er det umådeligt svært at lyde så tjekket på kun én tromme.

Bjergtagende sange