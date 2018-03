Ryslinge: Især byens børnefamilier er velkomne til Ryslinge Lokalråds møde 22. marts klokken 17-18.30 i Ryslinge Hallen.

- Vi har prøvet at invitere på en lidt anderledes måde med en lille tegneserie på Facebook, fortæller Jacob Pallesen, som er yngste medlem af lokalrådet og far til to små børn.

Lokalrådet har længe arbejdet med ideen om "Det grønne spor" igennem byen, hvor byens tomme pladser bliver udnyttet og brugt som små oaser og mødesteder.

- Her er det super oplagt at tage fat i børnefamilierne, for vi forestiller os, at det typisk vil være dem, der vil bruge dem. Vi vil gerne snakke med dem om, hvad de kunne drømme om, men også om, hvordan vi kan gøre drøm til virkelighed, siger Jacob Pallesen.

Lokalrådet lægger ikke op til, at småbørnsforældrene nødvendigvis skal bruge masser af tid på projektet.

- Det er lige meget, om det er at komme med den gode idé, bage en kage eller komme en dag med sin værktøjskasse under armen. Vi kan bruge det hele, siger Jacob Pallesen. /EXP