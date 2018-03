Søndersø var dybt nede i sækken. Bagud med 5 mål inden en hektisk afslutning lykkedes det dog med nordfynske jættekræfter og blandt andet fire mål af en pludselig meget skarp Jannik Fürsterling, at komme tilbage. Og i et vildt sidste minut var der chancer til begge sider inden Mark Bojer blev matchvinder for Søndersø, da han i sidste sekund lukkede til 28-27 sejr over naboerne fra HC Odense(2). En storspillende Christian Petersen i Søndersø-målet reddede sekunderne før og sendte et langt udkast i hænderne på Mark Bojer, som kvitterede!

-Det var en vild arbejdsindsats, lød det tilfreds fra Søndersø-træner Dennis Vesterskov.

-Det var virkelig en fed kamp. Ikke alle spillede godt hele tiden, men alle bød ind.

Med sejren fik Søndersø taget en fin afsked med hjemmepublikummet, da det var sidste hjemmekamp inden Tønder og Team Haderslev venter ude i de sidste to kampe.

-Vi er stadig i en opbygningsfase efter at have mistet både Andreas Banggaard og Jesper Smidt sidste år, sagde Vesterskov, som derfor håber, at den fine afslutning på hjemmebanen kan være en appetitvækker til næste sæson.

Mod HC Odense var Martin Skov med 7 mål og Søren Thomsen på fløjen skarpe.

-Men hele holdet skal roses for at kæmpe, sluttede en endnu adrenalinpumpet Dennis Vesterskov.

AR