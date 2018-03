Fodbold: Dalum IF åbnede lørdag nedrykningsspillet i 2. division med et enkelt point hjemme mod Odder.

Kampen begyndte ellers skidt for det fynske hjemmehold, som allerede efter fem minutter måtte se udeholdets Nikolaj Nielsen sende et frispark direkte i kassen. Efter scoringen fik Dalum spillet sig i gang, men selv om hjemmeholdet pressede på, var man stadig bagud ved pausen.

Dalum IF holdt tempoet i anden halvleg og fik spillet sig frem til flere småchancer, selv om holdet nu havde fået vinden imod. Men fynboerne kørte på, og efter 70 minutter spillet gav det pote, da Dalums Jeppe Brendholdt-Pedersen blev stoppet i feltet på ulovlig vis. Tais Holm Christensen tog sig af straffesparket, og det gjorde han godt. Stillingen 1-1 holdt hele vejen til slutfløjtet, og dermed kan Dalum lægge et point til totalen, som siger 11. Det giver en placering som nummer fem med to point ned til Hillerød under stregen.