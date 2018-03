Lørdag bankede Odense HC Ringkøbing Håndbold i grundspillets sidste kamp og sikrede sig to point til slutspillet. Med sejren kan holdet nu gøre status, før et stramt slutspilsprogram begynder skærtorsdag.

Håndbold: Med en sikker sejr over bundholdet Ringkøbing kunne Odense HC endelig sikre sig den andenplads i grundspillet, som holdet har arbejdet for længe, og som giver to point med videre til slutspillet. Hele 33 - 16 lød cifrene på i en kamp, hvor fynboernes skytter var hårde ved jyderne. Hele otte mål stod holdets topscorer, Stine Jørgensen, for, mens Mette Tranborg var lige i hælene på sin holdkammerat med syv scoringer. Ringkøbing var aldrig rigtig tæt på, og Odense HC kan således gå ind i slutspillet som et af ligaens varmeste hold med fuldt pointudbytte i de seneste fire kampe.

Sådan ser grupperne ud Gruppe 1:



København Håndbold - to point



Nykøbing - et point



Team Esbjerg



Randers HK



Gruppe 2



Odense HC - to point



FC Midtjylland - et point



Viborg HK



Silkeborg-Voel



I semifinalen møder nummer et i gruppen nummer to fra den modsatte gruppe.

Med tabellen på plads kan cheftræner Jan Pytlick og hans hold se frem mod slutspillet og gøre sig klar til den gruppe, der venter. Som nummer to i grundspillet får Odense selskab af nummer tre, seks og syv i den ene gruppe. Det betyder, at fynboerne skal slås med FC Midtjylland, Viborg HK og Silkeborg-Voel om to pladser i semifinalen. Odense HC får to point med til gruppespillet, mens Midtjylland får et enkelt.

Og i den gruppe forventer Jan Pytlick kamp til stregen.

- Vi havde længe regnet med, at vi ville få Esbjerg i vores gruppe, men Viborg er også et rigtig godt hold. Det er en spændende pulje, og det er godt, vi har de to point med. Midtjylland er tydeligvis også rigtig gode, og man skal huske, at de sparede lidt i den sidste kamp mod Esbjerg, som de tabte. Silkeborg er et hold, som er lidt op og ned, men når de rammer dagen er de meget farlige. De er lidt en favoritdræber, og de kan godt komme til at drille rigtig meget, siger cheftræneren.