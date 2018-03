Fodbold: Næsby Boldklub fik den bedst tænkelige start på nedrykningsspillet i 2. division, da holdet slog Brønshøj med 3-1 lørdag eftermiddag og åbnede pointkontoen.

Fynboerne havde ellers et svært udgangspunkt at arbejde med, da holdet havde fået nul point med til foråret, hvor fynboerne begyndte på sidstepladsen i spillet om nedrykning. Men holdet og dets nye træner Kristoffer Johannsen fik altså en drømmestart med de første tre point i en kamp, som var præget af en strid vind.

Næsby begyndte i modvind, men havde alligevel godt styr på kampen, og efter 39 minutter kom holdet også foran efter et hjørnespark og et par returbolde. Pelle Weber var manden, der fik kuglen i kassen. Der efter havde Brønshøj bedre held med at presse på med vinden i ryggen, og kort før pausen fik sjællændernes Mads Rønne udlignet med hovedet via overliggeren og keeperens ryg.