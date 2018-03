Med en sejr på 3-0 i første kamp i oprykningsspillet rykkede Marienlyst en plads op i tabellen. Holdet ligger nu på den ene af de to pladser, som giver billet til 1. division, men træner Carsten Hemmingsen mener, at Marienlyst muligvis bare holder pladsen varm for et andet fynsk hold.

Fodbold: Lørdag eftermiddag var Boldklubben Marienlysts fodboldherrer på besøg hos FC Sydvest i premieren på oprykningsspillet i 2. division. Og fynboerne brugte kampen til at spille sig op på en oprykningsplads med en sikker sejr på 3-0.

Holdet skulle ellers lige finde ud af at spille sig gennem sneen i et vejr, som cheftræner Carsten Hemmingsen kaldte helt håbløst efter kampen. I første halvleg havde hans mandskab også vinden lige i ansigtet, og selv om det blev til flere store chancer og et underkendt mål for gæsterne, så stod der 0-0, da dommeren fløjtede til pause.

I anden halvleg fik Marienlyst endelig hul på scoringerne efter godt 10 minutter, da Kristian Weber satte Sydvest-keeperen af en mod en. Derefter sad Marienlyst tungt på kampen, mens hjemmeholdet måtte slås med vejret. Og til sidst i kampen fik fynboerne også udbygget føringen. Først på et skud udefra af Mads Jørgensen og kort efter på et flot gennemspillet angreb, som banens bedste, Kristian Weber, kunne sætte sidste fod på.

Med sejren rykker Marienlyst forbi Kjellerup og overtager andenpladsen, som vil betyde oprykning. Men selv om holdet vil kæmpe for at beholde den, så frygter Carsten Hemmingsen, at pladsen kun er til låns.

- Vi vil holde på så længe som muligt, men vi så godt, hvad de lavede nede ved broen, sagde træneren efter kampen med henvisning til Middelfart, som slog topholdet Hvidovre lørdag.

- De skal nok komme susende, har jeg hele tiden sagt. Vi lægger os ikke ned, men vi vil også være realistiske. Men det ville jo være tosset at sige, at vi ikke vil forsøge at vinde og blive der, hvor vi ligger nu, sagde Carsten Hemmingsen.