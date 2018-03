På en flot første halvleg lagde Middelfart i polarkulden på Færøvej grunden til sejren på 3-2 over topholdet i 2. division, Hvidovre.

Fodbold: Den isnende østenvind bed i kinderne, og selv om termometret kun var lige under frysepunktet, føltes det som minus 10 grader på grund af den stride vind. Men selv om sneflokkende kom vrimlende i starten af kampen og piskede de blåklædte Middelfart-spillere lige i ansigtet i modvinden i første halvleg, så kom Middelfart flot gennem forårspremieren i den sibiriske kulde på kunstgræsset på Færøvej. Middelfart-Hvidovre 3-2 (2-0) 2. division, oprykningsspil



1-0 Casper Johansen (18) laver en tunnel på en Hvidovre-forsvarer og afdribler endnu en modstander, inden han sparker bolden over i det fjerneste målhjørne.



2-0 Malte Jürgensen (20) tager et par træk og sender bolden højt op i målet.



2-1 Frederik Krabbe (48) prikker bolden ind efter frispark i højre side.



3-1 Martin Hedeager Jensen (64. minut) udnytter fordelsreglen og scorer midt for mål, efter at Casper Johansen er blevet fældet.



3-2 Kim Aabech (84. minut) sparker bolden ind i det lange hjørne efter frispilning fra højre side.



Udvisning: Malte Jürgensen, Middelfart (90. - efter sit andet gule kort).



Advarsler: Peter Jul Nielsen, Middelfart (31), Casper Radza, Middelfart (36), Louka Andreassen, Hvidovre (55), Malte Jürgensen, Middelfart (86), Adigun Salami, Middelfart (90), Aleksander Lazarevic, Hvidovre (90).



Middelfarts holdopstilling: Casper Radza - Malte Jürgensen, Mathias Damgaard, Niclas Vemmelund, Peter Jul Nielsen - Peter Kristensen (80. Kristoffer Gjettermann), Adigun Salami, Martin Conley (90. Sebastian Dalgaard), Martin Hedeager Jensen - Casper Johansen (70. Malthe Karsberg Rasmussen), Søren Andreasen.



Dommer: Martin Outzen.



Tilskuere: 227.



Næste kamp: Lørdag 24. marts kl. 15.00: Jammerbugt FC-Middelfart. Middelfart vandt 3-2 over topholdet i oprykningsspillet i 2. division, Hvidovre, og dermed har Middelfarts ambitiøse hold taget det første skridt mod den topplacering, holdet har kvalitet til. Middelfart har nu seks point op til Marienlyst på den andenplads, der udløser oprykning til 1. division. - Det var lidt op og ned. Det var svært at spille ordentlig fodbold under de forhold. Det var koldt, og det blæste meget, så det var svært at sparke bolden fremad ved udspark i modvinden, sagde en af de nye Middelfart-spillere, Niclas Vemmelund, efter sejren. Den 25-årige midterforsvarer, der er vendt hjem til Fyn efter et ophold i irsk fodbold, optrådte med stor autoritet i forsvaret og var med til at holde det københavnske tophold fra fadet. Den tidligere mesterklub kom kun frem til få chancer i kampen, som alligevel endte med at blive spændende til sidst takket være en reducering af den tidligere superligaspiller Kim Aabech seks minutter før tid. - Det var unødvendigt, at det blev spændende, fordi vi laver to fejl, der giver dem de to scoringer. Ellers havde Hvidovre ikke nogen muligheder, mens vi kunne have scoret fire-fem mål, sagde Middelfarts træner, Jan Vingaard, da han kom ud af omklædningsrummet efter kampen. Han kunne dog ikke skjule sin tilfredshed med sejren over topholdet i premieren. - Jeg har lige rost alle spillerne derinde, sagde Jan Vingaard, der også satte ord på Niclas Vemmelunds betydning. - Han spiller med ro og rutine og gør det godt i midterforsvaret.

To flotte mål

Niclas Vemmelund ser et stort potentiale i Middelfarts hold, der med flere solide indkøb hen over vinteren har et af de på papiret bedste hold i 2. division. Efter sejre i alle træningskampene har Middelfart nu nedlagt topholdet i den første turneringskamp. - Vi har slået Fredericia klart i en træningskamp, og nu har vi slået Hvidovre. Det ser positivt ud. Vi vil forsøge at vinde alle de kampe, vi kan, og så må vi se, hvor langt det rækker, sagde Niclas Vemmelund. Middelfart viste i første halvleg flot spil. De to mål, som anfører Casper Johansen og 19-årige Malte Jürgensen satte ind med to minutters mellemrum, var af høj klasse. Især Casper Johansens solotur gennem Hvidovre-forsvaret og afsluttende sublime afslutning op i krogen fik de 227 tænderklaprende tilskuere - minus den hårdføre klan af Hvidovre-tilhængere - til at fryde sig i frosten på Færøvej. Casper Johansen havde i første halvleg flere gode afslutninger, som sneg sig lige forbi mål. Middelfart satte sig på spillet trods modvinden og havde i Adigun Salami en nærkampstærk styrmand på midtbanen. Efter Hvidovres reducering i starten af anden halvleg kom Middelfart igen foran med to mål, da Martin Hedeager Jensen scorede til 3-1 midt i halvlegen.

Rødt kort i overtiden