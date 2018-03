Med en sikker sejr på 33-23 over Århus Håndbold er GOG på førstepladsen i grundspillet. Nu er der lagt op til et drama mod Aalborg Håndbold 28. marts i grundspillets sidste runde.

GOG har nu lagt sig på førstepladsen i grundspillet - et point foran Skjern Håndbold. To point hjemme på onsdag mod kriseramte HC Midtjylland, der ikke længere har et hold værdigt til ligaen, er sikre, og så er der lagt op til en intens finale, når GOG møder Aalborg Håndbold i det nordjyske i sidste runde.

I Gudme var de gule i fuld kontrol mod et halvtamt Århus Håndbold med sejr på 33-23. Jyderne var svækket af, at en skadet Sebastian Henneberg var ude, og da GOG-forsvaret - blandt andet med en særdeles tændt Torsten Laen - samtidig havde godt styr på andre profiler som Torben Petersen og Anders Kragh Martinuse, stod det hurtigt klart, at der ikke ville komme nok scoringer fra Erik Vejes tropper, og at GOG ville hente den vigtige sejr.

De to største profiler hos GOG i kampen mod Århus Håndbold blev Ole Erevik, der i målet havde vigtige redninger, da jyderne i midten af første halvleg kom tættere på hjemmeholdet, og så (igen) den unge venstre fløj, Emil Jakobsen, som leverede en kontant slutspurt og endte som gul topscorer med seks mål.

Ole Erevik glædede sig i minutterne efter sejren over førstepladsen i ligaen, men nordmanden havde også en løftet pegefinger. Erevik sagde:

- Det hjælper ikke noget at være tophold efter 24 runder. Vi har to vigtige kampe tilbage i grundspillet og så har vi et slutspil, hvor der også kan ske ting. Jeg tør godt love en sejr over Midtjylland (som måske endog er på vej mod konkurs, red.), men man rejser altså ikke bare til Aalborg og henter to point uden videre. Det er der ingen, der skal tro. Måske spiller Aalborg selv med kniven for struben for at få point med til slutspillet. Men vi spiller godt håndbold for tiden - og har faktisk gjort det i hele sæsonen.

- Adgang til Champions League er vel et af de mål, du havde med at komme til GOG?

- Ja, jeg går efter at være med, hvor det er sjovt, og Champions League vil være stort for os spillere. Og ikke mindst for klubben.