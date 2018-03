Hvis du har planer om at løbe en tur mellem dyrene i Odense Zoo skal du ikke forvente, at det bliver i juni, sådan som det plejer at være med Odense Zoo Familieløb.

Løbet holder nemlig flyttedag i år, og i stedet for at arrangere det i juni har Odense Gymnastikforening (OGF) valgt at skubbe det til september.

- Torsdag den 13. september er vi klar til at tage imod vores mange deltagere på Engen i Fruens Bøge. Vi tror på, at mange vil tage imod tilbuddet om en distance for børnene i aldersgruppen 5 til 14 år på 4 km, hvor voksne ledsagere også kan tilmelde sig, siger løbsleder Poul Grenaa, OGF og Eventyrløbet.

For de voksne er der ruter på 5 kilometer og 10 kilometer, og alle ruter går gennem zoologisk have.

- Tilmeldingen til Odense ZOO Familieløb er nu åbnet, og vi håber, at især mange skoleelever vil melde sig til som i de tidligere udgaver af løbet, siger Poul Grenaa.

Odense Zoo Familieløb 2018 starter klokken 17.30 med børneløbet, og klokken 18.00 og klokken 19.00 løbes der 10 og 5 km. Der er sjove aktiviteter for børnene på Engen og både medaljer og fine præmier til de hurtigste.