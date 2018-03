Svendborg: Det er formentlig en kombination af frostvejr og voldsom blæst, der gjorde, at et træ lørdag eftermiddag væltede i den vestlige del af Svendborg.

Træet lå derefter og fyldte ude på vejbanen, hvorfor beredskabet måtte tilkaldes. Det forklarer vagthavende indsatsleder Brian Christensen.

- Det var ikke sådan, at det gik ud over trafikken, for man kunne godt køre rundt om, og det var heller ikke farligt, fordi der var lyst derude, fortæller han, der dog fortæller, at træet blev fjernet igen, inden mørkets frembrud.

Det var på Skovsbovej på strækningen mellem Svendborg og Egense, at træet var væltet.