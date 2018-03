Fem gange har en række gymnasieelever fra Mulernes Legatskole, Odense Katedralskole, Sct. Knuds Gymnasium og Tornbjerg Gymnasium mødtes de seneste måneder for at forberede et science-show, som blev afholdt lørdag eftermiddag i lokale U55 på Syddansk Universitet.

Blot 20 af de 480 pladser i det enorme auditorium er optaget, da de seks gymnasieelever iført hvide kitler og sikkerhedsbriller indleder deres naturvidenskabelige fest, hvor de med kontrollerede eksplosioner, ild, slim og nitrogen-is kommer med bud på, hvordan en festlig aften - eller eftermiddag - kan blive ekstra blæret.

Gymnasieeleverne er alle en del af dette års OS Science-akademi, som de fire stx-gymnasier i Odense har etableret i fællesskab for elever med særlig interesse for naturvidenskab.

Én af dem er 17-årige Andreas Skovbak Graversen fra Sct. Knuds Gymnasium. Ud over at byde velkommen til publikum er han med i fire af eftermiddagens otte forsøg. Han går på Kemi A-studieretningen og kalder ikke overraskende kemi for et af sine yndlingsfag.

- Jeg sagde ja til at være med i science-akademiet, fordi jeg gerne ville prøve at lave nogle nye forsøg og også møde andre, der interesserer sig for kemi. Det var min kemilærer, som opfordrede mig og to andre fra min klasse til at deltage, siger Andreas Skovbak Graversen, der går i 1.g.

Hans favoritforsøg er et med vingummibamser, der brændes af i et mørklagt auditorium.

- Det er det flotteste forsøg rent visuelt, og så synes jeg, det er interessant, hvordan man kan brænde alt med kalorier af i kaliumklorat. Der kommer en masse oxygener i overskud, som ender med at blive antændt. Det har en ret markant effekt, siger Andreas Skovbak Graversen.

Han kunne ikke finde på at benytte nogle af de naturvidenskabelige eksperimenter derhjemme for at peppe en fest op.

- De fleste af forsøgene ville jeg nok afholde mig fra at udføre derhjemme. Men tricket med at lave hjemmelavet is med flydende kvælstof kunne jeg nok godt finde på at kaste mig over. Begge mine forældre er beskæftiget med naturvidenskab til daglig, så de kommer indimellem hjem med flydende kvælstof, siger Andreas Skovbak Graversen uden at fortrække en mine.