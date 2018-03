Der er enorm interesse for at løbe sammen med kronprins Frederik, når han fem steder i Danmark i maj stiller op i Royal Run - på Fyn i Odense.

Foreløbigt har 47.000 tilmeldt sig til at løbe enten One Mile (1,609 kilometer) eller 10 kilometer i hele landet anden pinsedag den 21. maj, hvor kronprinsen har inviteret danskerne til at løbe med i Odense, Esbjerg, Aarhus, Aalborg og Frederiksberg i København.

Det har øget presset på løbeklubberne, for dem, der vil løbe sammen med landets kommende regent, er nemlig gået i skarp træning. Deltagerne har 56 løbeklubber at vælge imellem, hvis de vil være en del af Royal Runs fælles træning, og det er ifølge arrangørerne aldrig set før.

På Fyn er iveren større end andre steder i landet, hvor hele 18 løbeklubber har arrangeret fortræning til Royal Run.

- Det er fantastisk at opleve så stor en opbakning fra løbeklubberne på Fyn og øerne. De viser engagement og lyst til at byde nye løbere velkommen i klubberne. Royal Run handler om fejring og festliggørelse i bevægelse og fællesskab med andre. Det er en oplagt mulighed for nye løbere også at kridte skoene sammen med andre og blive klar til begivenheden i maj, siger Julie Faurholt Pedersen, som er løbekonsulent hos Bevæg dig for livet og DGI Fyn.

Baggrunden for Royal Run er, at kronprinsen fylder 50 år, og den runde dag har han valgt at fejre sammen med danskerne ved at løbe sammen med dem. Det har danskerne taget godt imod.

- Det er altid glædeligt, når store løbe-events formår at motivere folk til at bevæge sig. Vi tager det som et tegn på, at folk glæder sig til løbsdagen, som er kulminationen af både deres træning og vores arbejde, siger Jakob Larsen, direktør i Dansk Atletik Forbund.

Royal Run arrangeres af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Atletik Forbund (DAF), og DGI i regi af Bevæg dig for livet, og støttes af Nordea-Fonden og Trygfonden.