Kolding Q bragte sig foran efter hjørnespark i kampens andet minut, og et rødt kort til Britta Olsen i starten af anden halvleg gjorde det ikke nemmere for Odense Q, der tabte 0-2 i pokalsemifinalen.

Fodbold: Odense Q kommer ikke i pokalfinalen i år. Det fynske kvindehold havde et begrundet håb om at hente det ene mål, Kolding Q vandt med i den første pokalsemifinale for en uge siden, hvor Kolding sejrede 3-2 på et mål langt inde i dommerens tillægstid.

Men Odense Q tabte returkampen på hjemmebane med 0-2 efter en skidt start. Koldings Esther Willems, der er fra Middelfart, scorede allerede i kampens andet minut på oplæg fra en anden af Middelfarts dygtige fodboldspillere, Louise Eriksen, lillesøster til Christian Eriksen.

- Kolding får scoret i modvind i det korte hjørne efter et hjørnespark. Så er det op ad bakke, da vi nu skulle score to gange, siger Steen Hansen, assistenttræner for Odense Q.

- Men vi spiller en god første halvleg, hvor vi er fint med, og vi har også vores muligheder, siger assistenttræneren.

De fynske muligheder for at vende kampen blev yderligere forringet 10 minutter efter pausen, da en af holdets rutinerede spillere, angriberen Britta Olsen, fik sit andet gule kort for at hive en modspiller i armen. Rødt kort til Britta Olsen, og Odense Q måtte spille resten af kampen med en spiller i undertal.

- Vi lavede to fejl, som kostede på det her niveau. Et mål på en dødbold i det andet minut og en udvisning i starten af anden halvleg. Så er det svært at vinde fodboldkampe, siger Steen Hansen.

Signe Hansen Baattrup scorede til 2-0 for Kolding Q et kvarter efter pausen, og så var den kamp reelt lukket. Kolding Q går videre med en samlet score på 5-2.

I pokalfinalen skal Kolding Q møde Brøndby, der med en sejr på 3-0 i returkampen ude over VSK Aarhus vandt samlet 5-0.

Odense Q kan nu koncentrere sig om ligaslutspillet, hvor holdet på lørdag hjemme skal møde BSF.