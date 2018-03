Nyborg: Søndag 22. april kl. 11 byder på en nyskabelse inden for idrætslivet i Nyborg. Her vil idrætsforeningen NGIF afvikle et såkaldt zombieløb.Zombiemyten stammer fra populærkulturen og er døde mennesker, der af uvisse årsager er genopstået med en umættelig trang til menneskekøb. Zombieløbet er et oplevelsesløb for både børn og voksne, begyndere såvel som garvede løbere, der alle har mod på "at løbe for livet", mens de oplever gys, action og spænding ude på ruten.

Distancen er på fem kilometer og går igennem den mest uhyggelige del af Nyborg Vest i kuperet terræn på stier med tydelige vejvisning. Ude på ruten hærger grupper af skræmmende, blodige og udhungrede zombier, der vil jagte de levende og lækre løbere, som krydser deres vej. Derfor skal børn under 12 år følges med voksne.

I det hele taget bør ingen løbe eller færdes alene, da det er regel nr. 1 i "zombieoverlevelsesguiden". Hver løber har tre liv, symboliseret ved tre markeringer hængende i et bælte. Disse liv vil zombierne gøre alt, hvad de kan, for at få fat i. Løbere med alle liv i behold bliver guidet direkte i mål, mens de løbere, som undervejs har mistet deres liv til zombierne, bliver sendt ud på en omvej, inden målstregen kan passeres.

Løbende zombier må ikke tage liv og må ikke berøre løbere, men må gerne jagte dem. Løberne må forvente at få våde tæer, beskidte sko og ben samt sved på panden. NGIF gymnastik og atletik klarer også tilmelding m.v..

Der holdes formøde. En gruppe af "videnskabsmænd, specialister og forskere" vil den 19. marts kl. 16 mødes og drøfte epidemien, dens omfang og bekæmpelse. Det bliver i Aktivitetshuset Sprotoften 1. /EXP