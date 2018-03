Byudvikling

Fjordalléen i Østerby ligger hen som månelandskab. Terrænregulering endte med dom og bøder. Næsten 70 tomme grunde. Terrænet er imidlertid groet godt til i mellemtiden. Ny investor beder derfor om dispensation.

Vejlby Sogn: Hvis der skal blomstre og bygges op mod 70 parcelhuse på det store, men næsten tomme, areal Fjordalléen, kræver det tilgivelse fra Fredericia Kommune. I form af dispensation fra det påbud om føre en ulovlig regulering af terrænet tilbage, som kommunen i 2008 meddelte de daværende ejere. I forbindelse med byggemodningen af Fjordalléen - som den dag i dag på mærkværdig vis ses med veje og installationer, men næsten ingen huse - blev 7000 kubikmeter jord skubbet til side. Dog i for høje dynger i forhold til planloven. Det gav med det samme anledning til store gener for ejerne af eksisterende boliger neden for, når det regnede, hvilket man kan læse i dagsordenen til næste uges møde i Fredericia Kommunes by- og planudvalg. Men naboerne skal høres Fredericia Kommunes tekniske forvaltning anbefaler dispensationen på Fjordalléen i Østerby:- Medmindre kommunen i forbindelse med den naboorientering, som vil skulle afholdes, før afgørelsen kan meddeles, modtager nye oplysninger og indvendinger af væsentlig betydning for vurderingen af sagen, står der i oplægget til beslutning i by- og planudvalget.



- Forudsætningen må tillige være, at den fremsendte landskabsplan realiseres. Dette bør ske forholdsvis hurtigt, bemærker embedsmændene endvidere og anbefaler en frist på to år. For som omtalt i Fredericia Dagblad i denne uge, har et ejendomsudviklingsfirma henvendt sig med ønske om dispensation fra påbuddet om at regulere de 7000 kubikmeter jord efter loven. Firmaet er hyret af to pengeinstitutter, som i mellemtiden har overtaget udstykningen mellem Skullebjergvej og Trelde Næsvej i Østerby fra det oprindelige ejerselskab, viser det sig.

Bøder har ikke hjulpet

Som sagt blev store mængder lerjord med den uforsvarlige regulering ført med vandet ned i haverne til nogle af Fjordalléens naboer. - Kommunen modtog derfor klager, står der i teknisk forvaltnings oplæg til politikerne i by- og planudvalget. Udvalget mødes på onsdag den 21. marts og skal drøfte sagen. - Da påbuddet ikke blev efterkommet, blev sagen i oktober 2009 overdraget til Sydøstjyllands Politi med anmodning om, at politiet vurderede, om der var baggrund for at rejse tiltale mod områdets ejer og ejers rådgiver for overtrædelse af planloven. Politiet rejste tiltale, og i 2014 blev ejeren idømt bøde og dagbøder, uden at dette har ledt til en lovliggørelse af forholdene, forklares det endvidere.

Undgå at åbne sår igen