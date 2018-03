- Vi er hårdt ramt. Vi har kun tre spillere i bagkæden, og de er så tvunget til at spille samtlige 60 minutter. Det betyder få muligheder for at rokere, så på den baggrund, så er der kun fight tilbage, og det gjorde pigerne. Så stor ros for en flot indsats, sagde træner Brian Rasmussen. Efter 15-19 og 16-20, så var hjemmeholdet ved at nå op til sidst, men nåede det altså ikke. Sidsel Stenner scorede seks, Christin Nissen fire. (wta)