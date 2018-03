Tilsvarende var andelen af borgere med et dårligt fysisk helbred steget i perioden fra 2010 til 2013, og det samme gjorde sig gældende for det mentale helbred. Mere end hver tredje borger over 16 år levede med en eller flere kroniske sygdomme, og cirka hver anden borger over 16 år i Nyborg Kommune fik betegnelsen overvægtig. Bekymringen samlede sig især om den stigende andel af overvægtige børn og unge.Siden er flere initiativer sat i søen for at forbedre folkesundheden, blandt dem Fit & Najs, der netop er målrettet børn og unge, men også Kultur på recept og senest LIVA, som er et tilbud om råd og vejledning via nettet til overvægtige borgere over 18 år.

Men har det flyttet noget? Hvad bliver der gjort ude på arbejdspladserne og i skolerne for at højne folkesundheden? Og frem for alt: Hvad kan man selv gøre for at leve et sundere liv? Det er blot nogle af de spørgsmål, som avisen vil forsøge at besvare i en ny artikelserie, "Sund i Nyborg".Ud over at sætte fokus på et relevant emne skal serien fungere som opvarmning til det store Gang i Gaden-arrangement på Torvet i Nyborg 7. april, som Fyens Stiftstidende har været med til at stable på benene, og hvor avisen naturligvis vil være til stede.Blandt andet for at udlodde præmier i ny konkurrence, som søsættes i Lokalavisen Nyborg på tirsdag med overskriften "Sundhed for mig er...". Alle kan deltage, men det er en forudsætning, at man møder op på Torvet 7. april, hvis man vil have del i de mange rare sponsorpræmier.