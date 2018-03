Nyborg: Der skal for alvor grines igennem lørdag den 7. april, hvor Torvet i Nyborg danner ramme om Gang i Gaden. Blandt de mange indslag på dagen er nemlig et latterkursus med den anerkendte latterinstruktør Ejvind Jacobsen.

Men programmet byder i det hele taget på et rent overflødighedshorn af sjove aktiviteter for hele familien, og bedst af alt: Det er gratis! Der er med andre ord al mulig grund til at møde frem på Torvet mellem klokken 10 og 13 for at tage del i løjerne, der er arrangeret i et samarbejde mellem Nyborg Kommune, Nyborg Biblioteker og Østfyns Museer. Med støtte fra en hel stribe lokale aktører, der bidrager med alt fra praktisk hjælp til sponsorgaver.

Gang i Gaden 2018 Det hele begyndte i 2015 med idéen en artikelserie i Fyens Stiftstidende om nyborgensernes sundhed. Som afslutning på serien arrangerede avisen sammen med Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Nyborg Handelsstandsforening samme år det første Gang i Gaden på Torvet i Nyborg.Det blev en succes, og daværende formand for Sundheds-og Forebyggelsesudvalget Frits Christensen (S) var da også hurtigt ude med et tilsagn om, at "det gør vi igen til næste år". Som sagt, så gjort.



Men forud for arrangementet i 2016 havde Fyens Stiftstidende sammen med kommunen stået bag et ambitiøst projekt, hvor man fulgte 12 helt almindelige nyborgensere, der gerne ville lægge deres livsstil om i en mere sund retning. Projektet blev afsluttet med et velbesøgt Café Stiften i Nyborg Idræts- og Fritidscenter.



Sidste efterår skulle det tredje Gang i Gaden-arrangement have fundet sted, men det blev udskudt til foråret 2018. Blandt andet fordi det lå for tæt op ad et andet stort arrangement på Torvet, Frivillig Fredag. Politikerne nåede dog at bevilge godt og vel 30.000 kroner til Gang i Gaden, som - ud over at skabe en sjov dag for store og små - handler om at sætte fokus på folkesundheden i Nyborg Kommune.

De morgenfriske kan starte dagen klokken 9 med en gåtur på volden arrangeret af NGIF med start fra Torvet. Derfra fortsætter det med blandt andet klatretårn, lansedyst på to-mandscykler, parkour, basketlege for store og små med professionelle instruktører samt et QR-kodeløb arrangeret af elever fra Danehofskolen, der også står for aktiviteten "gamle lege".

Dagen igennem kan man desuden spille streetfodbold, mens den officielle fodboldturnering åbner klokken 10.15 og spilles på en oppustelig bane. Som for de øvrige aktiviteter gælder, at alle kan være med, dog skal man melde sig til turneringen på forhånd.