Bedre plads til festglade gæster er et af projekterne for 2018 på Nyborgs store konferencehotel, som netop har præsenteret et tilfredsstillende årsregnskab.

Nyborg: Der er god forretning i konferencer og hotelovernatninger, når man ligger midt i Danmark og lige ved Storebælt. Hotel Nyborg Strand har netop offentliggjort regnskabet for 2017, som har været endnu et godt år for hotellet, der er det største hotel- og konferencecenter i provinsen.

Overskuddet på 14,3 millioner kroner er godt nok mindre end i 2016, hvor tallet var 15,8 millioner kroner, men stadigvæk godkendt som "et tilfredsstillende resultat", skriver hotelledelsen i en pressemeddelelse.

- Det fremkommer efter et år med megen vedligeholdelse og forberedelser til det helt nye topmoderne og innovative produktionskøkken med diverse backstage-faciliteter, som påbegyndes ultimo 2018, fremgår det af pressemeddelelsen, hvor det oplyses, at der er tale om en investering på 56 millioner kroner.

- 2017 ender tilfredsstillende, og vi glæder os over et meget lækkert resultat med byggeriet af et helt nyt Fit & Relax område til vores mange boende gæster, ligesom vi i sensommeren 2018 kommer med endnu et spændende tiltag med en ny spændende Stjernebar - det kommer virkeligt vores gæster til gavn, udtaler direktør Poul Jacobsen ifølge pressemeddelelsen.

Ledelsen har besluttet at modernisere og udbygge Stjernebar i hotellets kælder. Hotellets populære bar bliver udvidet med ca. 140 m2 og kommer til at have plads til gæster på omkring 300 m2 efter udvidelsen, som skal lavet i løbet af sommeren 2018.

Hotellet har også haft andre nye tiltag på programmet i det forgangne år, som har været præget af byggeri, blandt andet et nyt wellnessområde på godt 500 m2.

- En reminiscens af tiden som badehotel, idet Nyborg Strand oprindeligt blev grundlagt som et badehotel i 1899. Hotellets beliggenhed i strandkanten og lyden af bølgeskvulp har altid kastet et særligt lys over hotellet, og med det nye Fit & Relax kan gæsterne nu opleve denne luksus uden meromkostninger for den enkelte, skriver hotellet om investeringen på 26 millioner kroner.

Hotel Nyborg Strand er et aktieselskab, hvor alle aktierne ejes af Nyborg Strand Fonden.