Strib: Det var de seje hunde, der lørdag formiddag trodsede vejret og stillede sig klar, da Strandvejsløbet blev skudt i gang. Ikke nok med at årstiden er kold, men blæsten klokken 11 lørdag var så strid, at chillfaktoren fik temperaturen ned på -12 grader. Tre minutter inden starten gik, begyndte det endda også at sne. Alle hoppede, trippede og klappede for at holde sig varme, mens flere også trak halstørklæder op foran ansigtet for at holde på den sidste smule varme, der var tilbage. Knap 1600 løbere deltog ved den femte udgave af Strandvejsløbet, der er en slags opvarmning til Lilllebælt Halvmarathon. Løbet er arrangeret af Strib Efterskole og Lillebælt Halvmarathon. Ikke nok med at være opvarmning for forårets store løbe-begivenhed i Middelfart, så var det samtidig DM i 10 kilometers landevejsløb samt DM i 10 kilometer for seniorer, her kaldet "masters".DM-titlen i landevejsløb løb Abdi Ulad fra Hvidovre AM af med, mens Jens Buch fra Esbjerg Atletik og Motion kan kalde sig danmarksmester i 10 kilometer for masters.

