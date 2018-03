Søndersø: Musik påvirker sindet, giver en lykkefornemmelse på en helt ufarlig måde og gør unge mennesker kreative og parate til et liv i en globaliseret verden. Det var store ord, der kom fra leder af Nordfyns Musikskole Lars Mortensen, da han åbnede jubilæumskoncerten i idrætshallen ved Nordfyns Gymnasium lørdag eftermiddag, men det er jo heller ikke hver dag, at ens skole fylder 40 år.

Mange mennesker var mødt op i hallen for at høre et bredt sammensat program med blandt andet det fremragende band Nordfyns Percussion, lærerorkestret, Celloexpressen og meget mere.

Der var både tid til at se bagud og fremad i Lars Mortensens tale.

- Nordfyns Musikskole står i dag på skuldrene af Lars Oxenvads og Jørn Lorenzens arbejde, lød det blandt andet.

Og musikskolen har fortsat store ambitioner, når det kommer til at give børn og unge noget ekstra ballast i livet.

- Vi ser desværre også børn, som ikke har mulighed for at komme på musikskolen. Mange elever kommer fra middelklassen, og vi ser for eksempel heller ikke mange børn, hvis forældre ikke kommer fra Europa. Men hvis de børn ikke kommer til musikskolen, må musikskolen komme til dem, for vi vil spille sammen med alle, lød det fra Lars Mortensen.

Jubilæumskoncerten var finalen på en uge med hele 19 koncerter fordelt over hele kommunen.