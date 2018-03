Logistikmesse

Fredericia: Vi bør tage ved lære af Kina, lyder budskabet fra journalist og Kina-ekspert Christina Boutrup på logistikkonferencen Move 2018 i Fredericia i Messe C 2.-3. majKina er tæt på at blive verdens største økonomi, og omstillingen fra "Made in China" til "Made by China er i fuld gang". Også på logistikområdet er riget i midten en magtfaktor, man skal regne med. F.eks. via e-handelsgiganten Alibaba, som hver dag sender flere end 42 millioner pakker afsted - og en ny silkevej til over 820 milliarder kroner.

- Jeg glæder mig til at bidrage med den kinesiske vinkel, siger eksperten. /EXP