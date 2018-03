Roning: Fredericia Roklubs nyligt afholdte generalforsamling blev flere medlemmer hædret.

Ungdomsroeren Amalie Kiær modtog en guld-åre som tegn på, at hun i 2017-sæsonen blev klubbens flittigste roer med 2608 roede kilometer. Andre 13 roere blev hædret med en sølv-åre for hver at have roet mere end 1.000 kilometer på vandet. For første gang blev der endvidere uddelt et særligt hæderstegn til fire roere, der i årets løb hver har roet mere end 1.000 km i romaskine på landjorden.

36 af klubbens medlemmer har gennemført DGIs idrætsmærke-prøve, der består af et antal roture og gymnastiske øveler. /EXP