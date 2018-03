Rejsekort

Vestdanmark: Natten til søndag udrulles den efterspurgte harmonisering af priser, rabatter og billettyper til bus og tog vest for Storebælt. Det betyder, at alle DSB's salgskanaler vil blive lukket for salg kl. 00 søndag, mens rejsekorts udstyr i busser og på stationer løbende opdateres fra kl. 02. Det er forventningen, at alle salgskanaler er genåbnet og opdateret med det nye system kl. 04 søndag.

Med reformen forenkles zonesystemet til ét fælles system på tværs af regioner og trafikselskaber, så rejsekort som udgangspunkt bliver billigste billettype, medmindre man er daglig pendler.