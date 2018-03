Koncert

Fredericia: Fredericia Big Band og Les Femmes står på plakaten, når der er koncert 18. marts kl. 15 i Tøjhuset med gratis adgang.

Vokalgruppen, der er under ledelse af Kirstine Kjærulff Ravn, hører under Den Kreative Skole i Fredericia. Hun overtog den i august i fjor, og tiden herefter har været brugt på et stort Beatles-arrangement med kor og orkester. Arrangementet blev fremført i forbindelse med Trekantens Festuge. Derudover har Les Femmes sunget klassiske stykker i forbindelse med reformationsjubilæet. Denne søndag synger Les Femmes overvejende jazzmusik. I koncerten lægges hovedvægten på bigbandnumre med skiftende sangsolister fra Les Femmes, men man vil også kunne høre hele vokalgruppen sammen med bigbandet samt - i et mere stille nummer - blot ledsaget af bas og guitar. Repertoiret spænder vidt: lige fra klassiske swingnumre som "All of Me" og "It Don´t Mean a Thing" til numre af Alberte, Björk og The Beatles.

Der vil dog også være nogle instrumentalnumre undervejs, oplyser arrangørerne. /EXP