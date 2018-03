37-årig mand gik amok på to yngre mænd under drukfest i Grønnegade i Odense, og stak dem begge voldsomt med en kniv. Manden er nu varetægtsfængslet.

Der var blod overalt i en lejlighed i Grønnegade i Odense, da politiet tidligt lørdag morgen klokken 5.10 blev tilkaldt af omkringboende borgere til stedet, som havde hørt og oplevet tumult og råb.

Allerede på vej op i lejligheden mødte politiet en 37-årig mand i opgangen, som var på vej ned, og han var smurt ind i blod og på sig havde han en kniv.

I lejligheden fandt politiet en blødende 29-årig mand med stiksår i venstre inderlår, brud på en knogle i hånden og flere snitsår, men var dog uden for livsfare. At dømme ud fra mængderne af blodspor i lejligheden fik betjentene en formodning om, at der måtte være endnu et offer.

Det viste sig at holde stik, for en 25-årig mand fra Midtfyn var allerede nået at flygte fra lejligheden. Ham fandt politiet senere hjemme, og han havde et alvorligt knivstik i låret, som var gået helt igennem og ud på den anden side, skader i baghovedet, og skader i hånden. Han kom derefter til behandling på Odense Universitetshospital, hvor han muligvis skal opereres.

Den 37-årige mand, som allerede blev anholdt på vej ned ad trappen i opgangen, blev lørdag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Odense sigtet for vold af særlig farlig karakter og for overtrædelse af våbenloven. Her valgte retsformanden at varetægtsfængsle ham i foreløbigt fire uger.

Det er uvist, hvad der har fået den 37-årige mand til at gå amok med kniven over for den 25-årige og 29-årige. Alle tre sad og drak sammen i lejligheden, og ifølge ofrenes forklaring gik den 37-årige pludselig amok.

Ifølge vagtchef Lars Thede er i hvert fald to af de tre implicerede i knivstikkeriet kendt af politiet. Ingen af personerne er banderelaterede, og der er tale om et internt opstået slagsmål.