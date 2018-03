Fredericia: Når Fredericia Bibliotek holder sin næste rejsecafé, går turen et pænt stykke nordover. Tilhørerne skal stifte bekendtskab med Nordeuropas største fuglereservat: Vejlerne. Foredraget er mandag 19. marts kl. 16.30-17.30 Der er gratis adgang, alle er velkomne. Det store naturreservat Vejlerne, der ligger på grænsen mellem Thy og Han Herred og ned mod Limfjorden, er et af Danmarks mest betydningsfulde naturområder. Her kan man gennem billeder og fortælling opleve de store flokke af skestorke, traner, gæs og ænder. Man får et glimt af nattens stemning med paukende rørdrummer, piftende rørvagtler, trompeterende traner og syngende blåhalse. For slet ikke at glemme blomsterfloret og de store udsigter. Henrik Haaning Nielsen har gennem 20 år arbejdet i reservatet og vil fortælle om de oplevelser, man kan få, hvis man besøger området, som vil kunne nås under tre timers kørsel fra Fredericia. Han udgav i 2016 bogen Vingesus - Vejlerne i glimt. /EXP