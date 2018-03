Fredericia: - Kom ud og se det klimaeffektive landbrug, Uffe Elbæk.

Opfordringen blev fremsat på generalforsamlingen i Vejle-Fredericia Landboforening af formand Nis Hjort samt administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup.

Anledningen var en kritik fra Alternativet. Den blev fremført i en kronik, hvor Uffe Elbæk skriver, at det samlede danske landbrug bør omlægges til økologi, da den nuværende form belaster natur, miljø og de mennesker, der er beskæftiget i det.- Det ærgrer mig, at danske landmænd skal have på puklen for deres produktion. Virkeligheden er faktisk langt fra det billede, som Uffe Elbæk maler, lød det fra Karen Hækkerup./EXP