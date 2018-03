Hørelse

Fredericia: Din Hørelse i Danmarksstræde 8 i Fredericia skifter navn og vil i fremtiden kendes som Audika, som er en del af William Demant Gruppen.

Det er kærkomment med et mere åbent og tilgængeligt hørecenter i Fredericia, for ifølge en ny You Gov undersøgelse, foretaget af høreapparatsvirksomheden William Demant, er borgere i Region Syddanmark dem, der har sværest ved at høre, hvad der bliver sagt i samtaler, hvor der er flere folk med, skriver Audika i en pressemeddelelse.

43 procent af borgerne i Region Syddanmark giver udtryk for dette.

Og det antal er alt for høj, mener Anders Storm, general manager i Audika:

- Det er vigtigt at tage nedsat hørelse seriøst, fordi hørelsen er så vigtig for at kunne fungere i både arbejdslivet og socialt. Rigtig mange danskere lider af nedsat hørelse, men alt for få tager høretabet seriøst, siger Anders Storm i pressemeddelelsen.

- Nedsat hørelse må ikke være et tabu, men skal være ligeså "almindeligt" og accepteret som nedsat syn, tilføjer han. /EXP