New Orleans-lyd

Fredericia: Lørdag 24. marts byder Fredericia Jazzklub på frokostjazz fra kl. 12 i Tøjhuset med bandet Ragstretch.

Navnet Ragstretch er inspireret af bandets kærlighed til den traditionelle jazz og ragtime fra New Orleans. Bandet præsenterer en helt egen og swingende lyd - inspireret af et væld af musikalske indflydelser med et repertoire spændende over bl.a. jazz, western swing og blues.

Ragstretch består af seks unge musikere, som mange i den danske jazzverden nikker genkendende til.

Denne stærke kombination af fem australiere og én svensker havde jazzklubben engageret første gang i 2013.