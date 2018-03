Rockkoncert

Fredericia: Det er vel i orden at gå på pension, når man er 67 år gammel. Det er imidlertid ikke tilfældet med dansk musiks "Grand Old Man" - Ivan Pedersen. Det ville vel egentligt ellers have været på sin plads med et otium, når man, som han, har stået på scenen i mere end 50 år. Sådan skriver Tøjhuset i en pressemeddelelse.

Og det er netop her, Ivan Pedersen kommer til koncert. Det bliver torsdag 29. marts kl. 20. Efter en veloverstået hjerteoperation i februar sidste år er han atter i fulde omdrejninger, og ledsaget af sin trio kan publikum se frem til en aften med supermusikere, der gennem årene næsten er groet sammen med Ivan Pedersen, lover Tøjhuset.

Man kommer til at genhøre gamle kendinge, numre fra det seneste album og sikkert meget mere undervejs. I reglen disker Ivan Pedersen op med små causerier om dagligdagens begivenheder med bidske, kærlige pointer. Der er kun få billetter tilbage. Billetter kan købes på tojhuset.dk. /EXP