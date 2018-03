Fredericia: Hele 225 stande venter på kunderne, som kan shoppe alle kendte mærkevarer til foråret på ét sted hos udstillere fra hele landet.

Det er igen i år ShoppingBAZAR, som åbner til livsstils- og shoppingmesse i Messe C Fredericia, 14. og 15. april. Og med gratis entre til mekkaet af mærkevarer.

- Aldrig har vi haft så mange flotte stande på messen, så er man vild med kendte mærkevarer til Danmarks laveste priser, så er messen virkelig et besøg værd, fremhæver indehaver af ShoppingBAZAR, Dorthe Kildal Johannsen.

Messen rummer alt fra designertøj, sko, smykker, tasker, boligdesign, børnetøj, legetøj og fødevarer til skønhedsprodukter, makeup, sportstøj, sengetøj, briller, møbler og alt imellem.

Inden messen åbner er der luksusbanko for 550 kunder med Jim Lyngvild som vært. Her kan kunderne vinde præmier for 50.000 kroner. Søndag fra klokken 13-14 er Lyngvild vært for ølsmagning med sin egen ølserie i samarbejde med Bryggeriet Vestfyn. Her kan folk høre historien om vikingeuniverset bag luksusøllet og de internationale priser, som allerede er i hus. /EXP