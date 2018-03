Thurø: Det er et af de helt store skulderklap, som tilfalder Thurø Sejlklub.

Dansk Sejlunion har ud af et felt på otte nominerede udpeget den sydfynske sejlklub som vinder af årets Klubudviklingspris. Prisen får den for at have gjort en ekstraordinær indsats for sejlsporten den forgangne sæson.

Alle i og omkring klubben har andel i, at Thurø Sejlklub bliver anerkendt på den måde, mener formand, Ib Oldrup, som tog imod prisen.

Klubudviklingsprisen Dansk Sejlunion hædrer hvert år en frivillig leder eller en sejlklub, der har gjort en særlig indsats i sejlsporten med Klubudviklingsprisen. Den går i år til Thurø Sejlklub.Klubudviklingsprisen tildeles en sejlklub, en gruppe af klubpersoner eller en enkeltperson, som i det forløbne år har skabt aktiviteter, der har fået flere sejlere på vandet - eller fået sejlere på vandet i flere timer.



De andre nominerede til Klubudviklingsprisen 2018 var Horsens Sejlklub, Nibe Sejlklub, Sejlklubben Køge Bugts ungdomsafdeling, Træningsfællesskab for junior/ungdom på Øresund, Dan Cort Jørgensen fra Nautilus Hvalpsund, Jakob Frost fra Faaborg Sejlklub samt Danni Jakobsen og Sebastian Kornum, Surfers Cup. (heng)

- Vi er glade. Det er et stort cadeau til alle de frivillige, der gør en stor indsats dagligt for at udvikle og drive Thurø Sejlklub. Det er sgu flot, lyder det fra formanden.

- Det er en pris, vi får for det arbejde, vi igangsatte et par år tilbage, hvor det er lykkes os at fastholde og endda blive flere medlemmer. Samtidigt bliver vi ved med at udvikle os som klub ved at give plads til forskellige nye ting . For eksempel har vi etableret sejlerskole med nogle driftige unge mennesker, siger han og meddeler, at der pt. er omkring 600 medlemmer i klubben.

- Selvom vi kun er på en ø med 340 mennesker, er vi alligevel en af de største sejlklubber på Fyn.