Kerteminde: Traditionen tro lægger fuglene æg. I år også i påsken på Johannes Larsen Museet, hvor der er skæg med æg for hele familien, og museet byder velkommen til ægte hyggestemning i værkstedet og skæg skattejagt i haven.

Hvad kom først? Hønen eller ægget? Det er et af de spørgsmål, man ifølge en pressemeddelelse fra museet kan gå og tænke lidt over på æggejagt rundt i Larsens have i påsken. Her skjuler der sig en masse æg, som man kan finde. Dernæst kan man forsøge at gætte hvilke fugle, der kommer ud af de forskellige størrelser æg. Hvis man svarer rigtigt, kan man bytte svaret til et æg af chokolade i museumsbutikken.

I værkstedet kan man forme sit eget æg, sætte snor på og pynte det rigtig fint med et udvalg af skønne materialer. Mogens Salling, museets frivillige fugleentusiast, ved alt om fuglene i Larsens have og vil gerne fortælle. Det gør han 27. og 28. marts kl. 13. Der bydes også på introduktion til særudstillingen View. /EXP