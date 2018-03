Indsigt

- Hvad er forskellen på stemningen ved en vielse på og uden for rådhuset?

- Der er en kæmpe spredning. Kirkevielser har det snit, de har. Jeg er selv gift i en kirke, og det var det, vi ville og skulle. Men rådhusvielser er meget forskellige, fordi nogle af dem er et nyforelsket par, men nogle af dem er nogle, hvor det ikke er første gang, de bliver gift. Men der er også nogle, hvor der er alvorlig sygdom inde i billedet. Der er også nogle, hvor den ene part eller den ene parts forælder er meget syg og ved at dø. Folk er forskellige steder i deres liv, og det giver en utrolig indsigt at opleve. Også som den, der vier dem. Tilsammen stykker man et meget stort billede af, hvordan folk har det, hvor de er henne i deres liv, og hvad der kan ske. Der er også nogle, der er blevet gift inkognito her på rådhuset. Det kan være kendte folk fra andre dele af landet, som lejer sig ind på et hotelværelse og bliver gift her. Det betyder, at man ligger inden med en viden, som man skal forvalte. Man kan ikke fortælle om det her. Man har tavshedspligt. Nogle gange giver det sig selv, hvis der er mange med, for så er proppen hoppet af. Men der er mange tilfælde, hvor det er helt privat, hvor der bare er mig og dem og et par vidner. Det betyder, at man møder mennesker rundt omkring, som man kommer i tanke om, at man har viet, og at det kan vi i øvrigt ikke snakke om. Det skal man kunne forvalte.

- Har du tal på, hvor mange af de vielser, du forestår, som foregår væk fra rådhuset?

- Det har jeg ikke tal på. Dem på rådhuset er der en del af. Også på hverdage. Dem om lørdagen kan lige så vel være ude som på rådhuset. Selvfølgelig afhængigt af årstiden. Der er nogle gange, hvor det bare foregår i et køkken. Det er meget livsbekræftende at deltage i. Jeg læser op fra en tekst og et digt, og til sidst spørger jeg dem hver for sig, om de vil have hinanden, og det plejer de at svare positivt på. Jeg har ikke haft en, der er stukket af. Det handler meget om at justere sig ind på mindsettet. Man lærer at blive god til at justere sig ind på, hvad det er for en situation, de er i. Det er grundlæggende alle sammen lykkelige situationer, men hvis der er alvorlig sygdom blandet ind i det, så har det bare et andet skær over sig. Selvfølgelig har det det.

- Du er barndomsven med Per (Rasmussen, red.). Er det anderledes at vie nogle, man kender?

- Ja, det er der en dimension mere på, fordi man kender dem.