Bryllup Lørdag klokken 11 blev Per Rasmussen og Maj-Britt Sørensen gift i det fjerde sving på Bredbanen, hvor Vissenbjerg Bred Motorklub holder til.Ifølge Thorkild Hansen fra VMBK er det første gang, at der holdes et bryllup på banen, hvor der normalt køres speedway. Kirkelige vielser kan foretages uden for kirkerummet, og det samme gælder for borgerlige vielser, som ikke behøver foregå på rådhuset. Det er op til den person, som skal forestå vielsen, at efterkomme brudeparrets ønsker til stedet, hvor vielsesritualet skal finde sted.

For klokken 11 skal Per og Maj-Britt giftes. Lige der midt på banen. I det fjerde sving.

Det er Per, der er mest hjemme her. Det er faktisk hans andet hjem, for han har tilbragt utallige timer her. Vundet her. Tabt her. Lært fra sig her. Blevet voksen her. Han kom første gang, da han var 12 år gammel for at køre ræs. Da han blev for gammel til det, blev han træner, stævneleder og alt muligt andet, der er brug for i klubben.

Men det er Maj-Britt, der skal have æren for, at de her denne lørdag. For det var hendes forslag, at brylluppet ikke bare skulle fejres her. Men at ja'er, ringe og kys også skulle udveksles her. For det er i Pers ånd, at brylluppet bliver uformelt, mener hun.

Først tabte han sit hjerte til speedway og så til hende. Nu samler hun det så op.

Per har været heldig med Fru Sørensen, som han kærligt kalder hende. Også selvom hun ikke havde foreslået det med bane-bryllup. Det ved han godt.