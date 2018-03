Seks unge mænd idømt bøde for tyveri af en knallert og hærværk ved at smide den i vandet i Faaborg. Til gengæld blev de frikendt for at sætte ild til knallerten, hvorefter der skete stor skade på Faaborgs havnebad.

Faaborg: Den har været ualmindelig længe undervejs, men nu er der sat punktum i en retssag, hvor seks unge mænd var tiltalt for tyveri af en knallert og hærværk mod dén og havnebadet i Faaborg.

Torsdag blev de seks unge ved Retten i Svendborg kendt skyldige i brugstyveri, idet de sammen stjal en ulåst knallert fra Banegårdspladsen 22. marts kort før klokken 2.

De seks unge mænd, fem på 17 år og en på 18 år, var også tiltalt for groft hærværk begået den samme nat. Der blev nemlig sat ild til knallerten og branden betød, at der skete stor skade på Faaborgs havnebad, inden knallerten blev smidt i vandet.

- De blev dømt skyldige i hærværk for så vidt angår at smide knallerten i vandet, og de skal også i forening betale erstatning til kommunen for de udgifter, der har været til at hale knallerten op fra havnen. Men de er frifundet for groft hærværk, hvor der faktisk er frihedsstraf, oplyser anklager Rasmus Hansen.

For det kunne ikke, som det hedder i fagsproget, lægges til grund, at alle havde været enige om, at der skulle sættes ild til knallerten. Det var en pludselig opstået idé hos en eller flere af gerningsmændene. Det kunne heller ikke bevises, hvem der havde sat ild til papiret og puttet det ned i knallertens benzintank.

- Flere erkendte at have været med til det, men ingen kunne huske, hvem der havde sat ild til det og ingen mente, at det var dem selv, der havde gjort det. Så vi kunne simpelthen ikke løfte bevisbyrden, så derfor blev de frifundet for groft hærværk, siger Rasmus Hansen.