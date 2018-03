Morud: Der er et mesterskab at forsvare, når alle medarbejdere ved A-Z Tagteknik torsdag den 5. april sætter sig i den lejede bus med destination København.

For torsdag aften kåres Årets Håndværker 2018 ved en stor fest i Cirkusbygningen, og Morud-firmaet er i finalen til prisen som Årets Tagdækker, en pris som A-Z Tagteknik vandt sidste år.

Dermed er håndværkerne fra Morud blandt de 138 håndværksfirmaer fordelt på 23 kategorier, der har fået de bedste skudsmål fra kunderne på portalen anmeld-haandvaerker.dk.

A-Z Tagteknik A-Z Tagteknik på Søndersøvej i Morud er ejet af Peter Christiansen og Jan Nielsen.De to svogre startede virksomheden for godt 20 år siden med tagrens og tagmaling på programmet.



Siden er virksomheden vokset ikke bare i antallet af medarbejdere, men også i mængden af opgaver, som løses. Blandt andet nyt tag, tagrenovering, vinduer, døre, isolering og andet traditionelt tømrerarbejde.



I foråret 2011 flyttede firmaet fra Nislevvej i Otterup til den nuværende adresse i udkanten af Morud.



Kunderne er oftest private husejere, men lige nu har firmaet blandt andet også en af entrepriserne på renoveringen og udbygningen af Otterup Hallerne.

- Kunderne skal uploade deres faktura, før de kan komme med deres bedømmelse, så det er en meget seriøs portal, fortæller en stolt salgschef i A-Z Tagteknik Anders Prip.

Han mener, at hemmeligheden bag firmaets topplacering to år i træk - de to år firmaet har været tilmeldt portalen - handler om kommunikation med kunderne.

God kommunikation både før aftalen er indgået og undervejs i forløbet.

- Det giver en tryghed hos kunderne. Det er trods alt en af de største investeringer for en husejer at få nyt tag, påpeger salgschefen.

I det at have en god kommunikation med kunderne ligger også, at firmaets svende har en høj grad af selvbestemmelse og ansvar, så de kan lytte til kundernes ønsker undervejs og selv tage ansvar for at finde løsninger.

Derfor gør det også svendene stolte, når firmaet vinder en kundepris, og når deres arbejde får ros på en offentlig portal, hvor andre mulige kunder kan gå ind og søge efter en håndværker.