Ældre- og Handicapudvalget skal i næste uge godkende, hvilke ydelser den kommunale hjemmepleje kan tilbyde mod betaling. Få for eksempel pyntet op til påske for 377 kroner i timen, lyder forslaget.

I fremtiden kan borgere, der bor på plejecentre eller får hjælp fra kommunen i hjemmet, købe sig til ekstra ydelser fra hjemmeplejen.

Et forslag fra Ældre- og Handicapforvaltningen går på, at borgerne for 377 kroner i timen kan betale kommunen for, at hjemmehjælperen eksempelvis pudser sølvtøj, vasker gardiner, gør køleskabet rent, pudser vinduer indvendigt, stryger tøj, pynter op til jul og påske med mere.

Formålet med netop dette frikommuneforsøg er at ligestille private og kommunale hjemmeplejeleverandører. Som det er nu, har private leverandører har bedre mulighed for at hjælpe med forskellige opgaver mod ekstra betaling.

Frikommuneforsøget med ekstra tilkøbsydelser har tidligere været afprøvet i syv mindre kommuner fra 2012-2015, og det har her vist sig, at cirka to procent af de borgere, der har hjemmepleje, har benyttet sig af muligheden for at købe til ekstra ydelser.