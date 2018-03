Knap et år før VM i cyklecross i Bogense er nærmest alle værelser på Nordfyn optaget, og derfor er Nordfyns Erhverv og Turisme nu nødt til at sende turister videre til andre kommuner for at overnatte.

Sådan lyder meldingen fra Per Olesen,...