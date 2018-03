Nordfyn: Mens påskegæsterne tygger sig gennem påskens optøede lammekøller fra obskure oversøiske destinationer, så hopper det gode danske lammekød rundt på Nordfyn og viser sig frem.

Får og lam hører sammen, og lam hører påsken til. Og der er masser af små uldtotter at se på under Fårets Dag, lørdag 31. marts fra klokken 10-16. Den dag er tre nordfynske fåreavlere - sammen med yderligere 12 fåreavlere spredt over Fyn - parate til at fortælle om deres dyr, ligesom de også har salg af uld, skind, garn og kød.

På Nordfyn er der åbent hos Anette Fjordvang, Hasmarkmosen 34 ved Norup. Her kan folk møde både Såne får, Wensleydale samt Mohairgeder.

Pia og Jørgen Larsen fra Askgaard Uld, Kirkevej 81 i Nr. Højrup viser racen Wensleydale frem. Og det samme gør fåreavlerne Dan og Dorte Mortensen, Kalvegangen 23 i Søndersø.

I dag er der cirka 30 forskellige fåreracer i landet. Der er racer til kødproduktion, til produktion af skind og uld, til mælkeproduktion og endelig kombinationsracer. Samtidig har mange får i dag travlt med at afgræsse naturarealer for kommunerne, ligesom de holder græsset nede på golfbaner og mellem solcelleanlæg./EXP