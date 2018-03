I anledning af Fårets Dag slår de fynske fåravlere lørdag i påsken stalddørene op for gæster. Her vil der være mulighed for at hilse på de små påskelam, skriver foreningen for Fynske Fåreavlere i en pressemeddelelse.

I Odense er der mulighed for at komme på besøg hos tre fåreavlere, som vil fortælle om deres dyr, ligesom der er salg af uld, skind, garn og kød. Her vil der også være mulighed for at klappe de små lam.

Fårets Dag afholdes 31. marts, og hos alle fåreavlerne vil stalddørene være åbne fra klokken 10 - 16.

Her afholdes Fårets Dag i Odense:

- Connie og Peder Dreyer i Dreyers Økologiske Gårdbutik, Bindekildevej 93, 5250 Odense SV.

- Marianne og Lars Skovmose, Ålemarksgyden 116, 5270 Odense N.

- Birthe og Keld Frandsen, Radbyvej 44, Radby, 5320 Agedrup.